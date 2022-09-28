Сальдо обратится к Путину с итогами референдума в Херсонской области

Глава региона надеется на быстрое юридическое оформление решения граждан о присоединении к России.

Глава администрации в Херсонской области Владимир Сальдо обратится к российскому президенту Владимиру Путину с итогами референдума в регионе о присоединении к составу РФ. Об этом чиновник рассказал жителям в видеообращении, распространенном в социальных сетях. Он надеется на оперативное в юридическом плане вхождение области в состав РФ.

Жители Херсонщины проголосовали за вхождение в Россию. И по результатам этого голосования я обязательно обращусь, чтобы юридическое оформление было произведено как можно быстрее. Владимир Сальдо, глава региона

Эксперт добавил, что администрация региона сделала всё необходимое для того, чтобы жители Херсонской области имели возможность спокойно и безопасно проголосовать.

Пушилин: территория ДНР в ее конституционных границах будет полностью освобождена.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо