Пушилин: территория ДНР в ее конституционных границах будет полностью освобождена

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти и войска ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий. При этом вся территория региона в ее государственных границах будет освобождена из-под контроля киевского режима. Об этом чиновник сообщил в ходе общения с журналистами. Он отметил, что практически сейчас отправляется в Москву с результатами народного референдума, одобренными местным руководством ЦИК.
Сейчас мы переходим на новый этап ведения боевых действий. Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин: впереди много работы по освобождению территории ДНР.
Фото и видео: Telegram / ДНР Онлайн
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все