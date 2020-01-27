Пушилин: территория ДНР в ее конституционных границах будет полностью освобождена

Глава ДНР рассказал о том, что отправляется в Россию с документами о результатах референдума.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти и войска ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий. При этом вся территория региона в ее государственных границах будет освобождена из-под контроля киевского режима. Об этом чиновник сообщил в ходе общения с журналистами. Он отметил, что практически сейчас отправляется в Москву с результатами народного референдума, одобренными местным руководством ЦИК.

Сейчас мы переходим на новый этап ведения боевых действий. Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: впереди много работы по освобождению территории ДНР.

Фото и видео: Telegram / ДНР Онлайн