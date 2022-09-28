Пушилин: впереди много работы по освобождению территории ДНР

Глава ДНР поблагодарил причастных за организацию референдума.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что региону предстоит много работы по освобождению и восстановлению населенных пунктов. При этом чиновник выразил уверенность в успехе. Соответствующее заявление руководитель ДНР сделал в видеообращении, опубликованном после завершения референдума о присоединении к составу РФ.

Впереди у нас еще много работы по освобождению временно оккупированных Украиной населенных пунктов и возрождению наших городов и районов. Мы уверены были в 2014 году, убеждены и сейчас - у нас все обязательно получится. Денис Пушилин, глава ДНР РФ

По словам Дениса Пушилина, жители региона смогли написать новую, значимую историческую страницу в своей судьбе, о которой будут помнить и говорить потомки. Глава ДНР поблагодарил за работу членов избирательных комитетов, представителей правоохранительных органов и военнослужащих. Пушилин уточнил, что порядка семи тысяч человек в кратчайшие сроки организовали процесс голосования и провели мероприятия в экстремальных условиях. Рискуя жизнями, сотрудники обошли с бюллетенями около двух миллионов граждан.

Пушилин уверен, что в ближайшее время Донбасс воссоединится с Россией.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.