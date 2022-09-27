Пушилин уверен, что в ближайшее время Донбасс воссоединится с Россией

Глава ДНР рассказал, когда будут подсчитаны голоса по референдуму.

Явка на референдуме в Донецкой народной республике превысила ожидания местных властей. Соответствующее заявление глава ДНР Денис Пушилин сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник полагает, что предварительные результаты голосования в регионе не заставят себя долго ждать, так как этим вопросом занимается ЦИК.

По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подсчитывать результаты, и по сути сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что считает итог референдума предсказуемым, он настроен в этом вопросе крайне оптимистично, так как "воодушевление граждан" говорит само за себя.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live