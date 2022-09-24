Пушилин: украинские силовики обстреливают ДНР в попытке сорвать референдум

Жертвой ВСУ за день в Донецке стал один человек.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики обстреливают территорию ДНР в попытке сорвать референдум по присоединению региона к составу РФ. Об этом чиновник упомянул в ходе выступления в эфире на телеканале "Россия-24".

К сожалению, противник пытается доступными ему способами сорвать референдум и запугать людей. Две волны уже были обстрелов центра Донецка. К сожалению, есть трое раненых, один погибший. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что местный штаб территориальной обороны уведомил СМИ о том, что в результате обстрелов ВСУ в субботу 24 сентября погибли два мирных жителя города Донецка. Позже специалисты уточнили информацию. Они отметили, что один из них выжил, а сейчас госпитализирован в больницу. Ранеными являются еще по меньшей мере два человека.

Пушилин: пропаганда Киева на тему референдума нацелена на западную аудиторию.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live