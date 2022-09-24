Пушилин: пропаганда Киева на тему референдума нацелена на западную аудиторию

Глава ДНР оценил явку населения в первый день голосования.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пропаганда Киева на тему народного референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении регионов в состав России нацелена на западную аудиторию. Об этом чиновник упомянул в ходе видеообращения в Telegram-канале.

А украинская пропаганда в своем репертуаре: рассказывает, как под дулом автоматов голосуют, как фальсифицируются результаты. Давайте не будем даже обращать на это внимание. Нас это абсолютно не касается, и мы все все прекрасно понимаем и видим. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР уточнил перед жителями, что по итогам первого дня референдума в республике явка населения оказалась выше ожидаемой. Согласно данным ЦИК ДНР, она составила 23,64%. Денис Пушилин добавил, что многие переживают о том, что не успеют отдать свой голос. Он успокоил людей, уточнил, что получить бюллетень можно в выходные дни (26 и 27 сентября).

Пушилин сообщил о полном контроле ситуации на линии соприкосновения.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.