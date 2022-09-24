Пушилин сообщил о полном контроле ситуации на линии соприкосновения

Глава ДНР рассказал о том, что ВСУ не удается захватить территории.

Союзные силы полностью контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к народу сделал глава ДНР Денис Пушилин. При этом чиновник добавил, что Украинские Вооруженные силы все еще предпринимают попытки перейти в наступление на данной территории.

По военной обстановке: ситуация кардинально не поменялась. Противник продолжает попытки совершать определенные провокации, но союзные силы ситуацию полностью контролируют по всей линии соприкосновения. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее стало известно о том, что союзные силы Донбасса продвигаются вперед из города Артемовска (украинское название - город Бахмут), а также на горловском направлении. Военные смогли отбить атаку со стороны ВСУ в районе Красного Лимана.

Пушилин проголосовал на референдуме.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.