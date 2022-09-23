Пушилин проголосовал на референдуме

Глава ДНР показал заполненный бюллетень.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу 23 сентября на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ. Об этом рассказали очевидцы. Они отметили, что чиновник получил бюллетени на территории придомового участка. Голосующий продемонстрировал собравшимся жителям региона документ, на котором видно, что он поставил отметку "за". Известно, что на избирательный участок Пушилин прибыл вместе с первым вице-спикером Совета Федерации, а также секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком.

Напомним, что референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках. Голосование продлится пять дней. Аналогичные мероприятия проводятся в Запорожье и Херсонской области.

Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.