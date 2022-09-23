Глава ДНР рассказал о том, что региону следует объединиться с РФ.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой. Об этом чиновник упомянул в ходе видеообращения, опубликованного в его собственном Telegram-канале. Ролик размещен в первый день проведения голосования о вхождении региона в состав РФ. Чиновник напомнил, что сначала жителям удалось добиться независимости, потом признания, а сейчас предстоит сделать третий шаг. Речь идет об объединении с Москвой.

Проведение референдума - историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что Общественные палаты ДНР и ЛНР днем 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с предложением немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.