Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой. Об этом чиновник упомянул в ходе видеообращения, опубликованного в его собственном Telegram-канале. Ролик размещен в первый день проведения голосования о вхождении региона в состав РФ. Чиновник напомнил, что сначала жителям удалось добиться независимости, потом признания, а сейчас предстоит сделать третий шаг. Речь идет об объединении с Москвой.
Проведение референдума - историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути.
Денис Пушилин, глава ДНР
Напомним, что Общественные палаты ДНР и ЛНР днем 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с предложением немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.
Глава ДНР Пушилин: ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере республики.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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