Денис Пушилин рассказал о "тревожных сигналах".

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил контрнаступления Украины на севере ДНР. Об этом чиновник рассказал населению региона в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Эксперт подчеркнул, что атака подготавливается на севере ДНР, а обстановка складывается "крайне сложная". на текущий момент киевский режим сформировал в районе значительные боевые силы, поэтому руководство ДНР наблюдает за "тревожными сигналами".

Не исключено, что в ближайшее время Украина соберется ситуацию поменять и перейти в контрнаступление. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что за два дня до этого силы ВСУ пытались перейти к "очень активным действиям" на краснолиманском направлении, на территориях населенных пунктов Коровий Яр и Новоселовка, поселке Дробышево. ВС РФ и союзные силы Донбасса отбили эти попытки.

Пушилин: при обмене пленными Киеву передали в том числе представителей нацбатов.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.