Пушилин: при обмене пленными Киеву передали в том числе представителей нацбатов

Представители украинских националистических батальонов были среди 215 человек, переданных украинской стороне в рамках обмена пленными. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что на определенных этапах соглашения Киев срывал процесс обмена военнопленными.
Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них - это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача - вернуть наших ребят в кратчайшие сроки.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин заявил, что сам подписал указ об обмене пленными.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все