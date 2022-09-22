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Пушилин: при обмене пленными Киеву передали в том числе представителей нацбатов

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Глава ДНР рассказал о том, посему согласился выдать военных преступников Киеву.

Представители украинских националистических батальонов были среди 215 человек, переданных украинской стороне в рамках обмена пленными. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что на определенных этапах соглашения Киев срывал процесс обмена военнопленными.

Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них - это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача - вернуть наших ребят в кратчайшие сроки.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил, что сам подписал указ об обмене пленными.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнопленные, денис пушилин, днр, донбасс, нацбаты, националисты, обмен пленными
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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