Пушилин заявил, что сам подписал указ об обмене пленными

Глава ДНР объяснил, что ВС РФ передали Киеву 215 солдат, а на Донбасс вернулись 56 человек.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что лично подписал указ об обмене с киевским режимом пленными. В интервью журналистам "РИА Новостей" чиновник отметил, что из-под контроля Украины освобождены 56 человек. В данном перечне указано 55 военнослужащих, из которых только пятеро являются гражданами ДНР. Взамен власти Донбасса передали ВСУ 215 солдат.

Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них - это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача - вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Виктор Медведчук.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости