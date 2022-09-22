Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Виктор Медведчук

Глава ДНР объяснил, почему украинский политик важен для Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных военнопленных есть политик Виктор Медведчук. Это решение специалист объяснил тем, что при помощи и при содействии украинского общественного лидера, ранее из плена властям Донбасса удалось освободить свыше тысячи человек. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он добавил, что домой также вернулись пятеро бойцов региона.

Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости