Пушилин назвал Россию защитой и развитием для Донбасса

Глава ДНР поблагодарил Владимира Путина и РФ за поддержу референдумов на Донбассе.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после обращения президента России Владимира Путина у народу заявил о том, что Россия - это развитие для Донбасса, а также защита для региона и его жителей. Об этом чиновник отметил в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. Спикер уверен в том, что население ДНР сделает свой выбор на референдуме о присоединении к составу РФ.

Сегодня в обращении президент это подтвердил. Россия с Донбассом, Россия с нами... Россия - это защита, Россия - это стабильность, Россия - это развитие для Донбасса. Донбасс и Россия навсегда. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что российский лидер ранее 21 сентября выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу специальной военной операции. Политик отметил, что Кремль поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.