Денис Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса. Глава Донецкой народной республики заявил, что абсолютно уверен в результатах народного референдума о вхождении республики в состав России. Он добавил, что голосование будет проведено практически незамедлительно. Об этом политик упомянул в обращении к российскому лидеру Владимиру Путину.
Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе РФ. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно.
Денис Пушилин, глава ДНР
Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России.
Фото и видео: Telegram / Донбасс Онлайн
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