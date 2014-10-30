Глава ДНр рассказал, что принятие региона в состав РФ даст региону безопасность.

Денис Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса. Глава Донецкой народной республики заявил, что абсолютно уверен в результатах народного референдума о вхождении республики в состав России. Он добавил, что голосование будет проведено практически незамедлительно. Об этом политик упомянул в обращении к российскому лидеру Владимиру Путину.

Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе РФ. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно. Денис Пушилин, глава ДНР

Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России.

Фото и видео: Telegram / Донбасс Онлайн