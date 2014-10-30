Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России

Депутат сказал, что парламент поддержит волеизъявление граждан ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины.

Российская Государственная Дума поддержит жителей Луганской и Донецкой народных республик в том случае, если в ходе голосования местное население выскажутся за вхождение в состав России. Об этом в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса - прим. ТАСС) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления. Вячеслав Володин, депутат

Напомним, что 19 сентября общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании территории субъектом России. С аналогичными призывами к своим руководителям также обратились активисты из ДНР и Херсонской и Запорожской областей.

Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни.

Фото и видео: Telegram / Госдума