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Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России

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Депутат сказал, что парламент поддержит волеизъявление граждан ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий Украины.

Российская Государственная Дума поддержит жителей Луганской и Донецкой народных республик в том случае, если в ходе голосования местное население выскажутся за вхождение в состав России. Об этом в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса - прим. ТАСС) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления.

Вячеслав Володин, депутат

Напомним, что 19 сентября общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании территории субъектом России. С аналогичными призывами к своим руководителям также обратились активисты из ДНР и Херсонской и Запорожской областей.

Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни.

Фото и видео: Telegram / Госдума

Теги: вячеслав володин, госдума, днр, донбасс, лнр, референдум, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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