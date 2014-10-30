Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни

Владимир Рогов призвал власти региона быстрее поставить точку в принадлежности Запорожья.

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни. Об этом во время торжественного мероприятия на съезде движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе сообщил его председатель Владимир Рогов.Чиновник пояснил, что говорит об общенародном съезде граждан региона. Спикер обратился к главе администрации Запорожья Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести голосование за присоединение к РФ.

Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Владимир Рогов, политик

Эксперт пояснил, что жители Запорожской области готовы реализовать собственное право на самоопределение будущего, а также поставить точку в вопросе территориальной принадлежности региона. По мнению Рогова, в случае присоединения Запорожья к России, регион ждет благополучие, безопасность, мир и порядок.

В ДНР тоже объявили о референдуме о вхождении в состав России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости