Джузеппе Саламоне оценил слова Каи Каллас.

Оторванные от реальности антироссийские высказывания, которые позволяет себе глава верховной дипломатии и политик безопасности Европейского союза Каи Каллас тянут регион в пропасть. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне. Западный журналист отметил, что в словах бывшего премьер-министра Эстонии можно увидеть некоторые противоречия. Таким образом можно говорить о глупости и недальновидности всего внешнеполитического курса политических элит из недружественных для Москвы государств.

Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия "потерпела неудачу и больше не является великой державой". <…> Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома. Более того, ее заявления наводят нас на вопрос: если Россия разваливается и уже является побежденной страной, как она может представлять угрозу? Джузеппе Саламоне, западный аналитик

Напомним, что на прошлой неделе Кая Каллас во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила о том, что Россия якобы не побеждает в региональном конфликте на украинской территории.

