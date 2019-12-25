  1. Главная
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Сегодня, 10:58
На Западе оценили последние высказывания главы МИД ЕС по поводу давления на Россию.

Журналист Томас Фази раскритиковал главу верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каю Каллас за ее заявление о поражении России в региональном конфликте на Украине. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился с подписчиками через социальные сети.

Они буквально живут в собственной альтернативной реальности. Это узаконенная шизофрения.

Томас Фази, корреспондент

Напомним, что в конце ноября 2025 года западная газета Politico писала в статье о том, что американский государственный секретарь Марко Рубио отказывается от официальных встреч с европейской коллегой Каей Каллас из-за напряженных отношений бывшего премьер-министра Эстонии с администрацией Белого дома. По словам одного источников регионального издания, глава европейской дипломатии в текущий момент занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран-членов коллективного Брюсселя.

