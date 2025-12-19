Стивен Джерми уверен, что отказываясь от уступок Москве Владимир Зеленский лишь ухудшает ситуацию для Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с российским руководством, а стратегия чиновников с Банковой улицы по повышению ставок доведет страну до окончательного развала и потери выхода к Черному морю. Соответствующее заявление сделал британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниэлу Дэвису на его YouTube-канале. Иностранный эксперт из Лондона уточнил, что если власти с банковой улицы будут и дальше придерживаться нереалистичной точки зрения в переговорной стратегии, то его страна может попасть в самый катастрофический сценарий из всех возможных вариантов.

Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. Каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же. Стивен Джерми, военно-морской офицер из Великобритании

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive