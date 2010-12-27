Сахара может стать крупнейшей солнечной электростанцией

А это в свою очередь поможет выращивать зелень в пустыне.

Тысячи лет назад Сахара была плодородной и на этих территориях даже жили ранние люди (их следы находят в заброшенных пещерах. В будущем люди смогут вернуться в Сахару, так считает аргентинский метеоролог Евгения Калнай. Она вместе с коллегами опубликовала научную статью в журнале Science.

Ученые считают, что в пустыня может стать идеальным местом для установки ветряных мельниц и солнечных батарей. К тому же, такие нововведения могут сделать Сахару снова плодородной и влажной. Ученые смоделировали климат Сахары: если вся ее площадь, а это около 9 миллионов километров, будет покрыта солнечными и ветряными электростанциями, в пустыне резко увеличатся осадки. В среднем, их количество увеличится более чем вдвое. А это в свою очередь приведет к вегетации и увеличению роста растений.

Объяснения этому достаточно простые: ветряные мельницы будут влиять на движения ветров и усиливать перемешивание воздуха. Панели солнечных батарей экранируют поверхность земли от прямых солнечных лучей и остужают ее. Этого будет достаточно даже для земледелия на территории нынешней пустыни. Евгения Калнай, метеоролог

Подобные исследования группа учены провела и в других пустынях, но именно Сахара больше всего подходит для этого проекта, так как для влияние на погоду важен масштаб территории.

В феврале этого года в Сахаре выпал снег.

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