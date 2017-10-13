Снег в Сахаре: Алжирцы радуются как дети выпавшему снегу

В социальных сетях люди делятся снежными видео и совершенно фантастическими фотографиями заснеженной пустыни Сахары.

Пустыня Сахара у всех ассоциируется с бесконечным океаном песка и палящим Солнцем. Но природа не перестает удивлять: в пустыне прошли обильные снегопады. До 2016 года снега не было 37 лет. Но за последние годы нынешний снегопад уже 4ый. И второй с начала этого года.

Снежные осадки выпали вблизи города Айн-Сефра. Местные жители радуются такому необычному явлению. И взрослые и дети не прочь скатиться по заснеженным склонам барханов. Социальные сети пестрят необычными фотографиями заснеженной бескрайней пустыни. Piter.TV подобрал для вас самые красивые фото.

Фото и видео: Instagram