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Снег в Сахаре: Алжирцы радуются как дети выпавшему снегу

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В социальных сетях люди делятся снежными видео и совершенно фантастическими фотографиями заснеженной пустыни Сахары.

Пустыня Сахара у всех ассоциируется с бесконечным океаном песка и палящим Солнцем. Но природа не перестает удивлять: в пустыне прошли обильные снегопады. До 2016 года снега не было 37 лет. Но за последние годы нынешний снегопад уже 4ый. И второй с начала этого года. 

Снежные осадки выпали вблизи города Айн-Сефра. Местные жители радуются такому необычному явлению. И взрослые и дети не прочь скатиться по заснеженным склонам барханов. Социальные сети пестрят необычными фотографиями заснеженной бескрайней пустыни. Piter.TV подобрал для вас самые красивые фото.

 

Фото и видео: Instagram

Теги: необычное , снег в алжире , снег в пустыне , снег в сахаре , экология
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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