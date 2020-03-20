Ученые объяснили, чем вреден сахар для организма человека.

Сахар оказался причиной преждевременной смерти. Об этом сообщили исследователи из Лондонского института медицинских наук в пресс-релизе на MedicalXpress. Ученые установили, что богатые сахаром диеты оказывают негативное влияние на организм независимо от ожирения и обезвоживания. Специалисты провели эксперименты на мухах, изучив воздействие сахара на выделительную систему.

Оказалось, что избыток углеводов влияет на накопления мочевой кислоты. В свою очередь она является конечным продуктом расщепления пуринов, входящих в ДНК. Мочевая кислота склонна к кристаллизации. Это сказывается на образовании камней. Предотвратить процесс можно при приеме препаратов, которые блокируют выработку мочевой кислоты, а также обильным питьем.

При этом спровоцированные сахаром нарушения в метаболизме пуринов ограничивают продолжительность жизни. Этот процесс связан с ухудшением функции почек и ростом количества пуринов в крови. У людей кроме камней в почках может появиться подагра (форма воспалительного артрита). Также подобные процессы предшествуют метаболическим заболеваниям. Например, диабету.

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