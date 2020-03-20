Ученые рассказали на каких поверхностях и как долго активна инфекция.

Определена степень устойчивости китайского коронавируса. Инфекция может сохраняться в течение нескольких часов и даже дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях). Результаты исследования международной группы ученых опубликовано в пресс-релизе на MedicalXpress. В работе были задействованы представители Принстонского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также Национальных институтов здоровья.

Медики сравнили влияние окружающей среды на на SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1. Они сымитировал попадание вируса от зараженного человека на разные поверхности . Установлено, что SARS-CoV-2 сохраняется в аэрозолях до 3 часов, на медных поверхностях — до 4 часов. На картоне вирус активен только 24 часа, и до двух-трех дней — на пластике и нержавеющей стали. Ученые считают, что большинство случаев заражения приходятся на домашние условия, а не медицинские учреждения. Люди со SARS-CoV-2 могут распространять вирус, при этом не имея видимых симптомов инфекции.

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