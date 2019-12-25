Садовники уничтожили крупный очаг борщевика в Колпино

Он располагался на Финляндской улице.

Специалисты садово-паркового предприятия "Колпинское" уничтожили крупный очаг распространения борщевика Сосновского на Финляндской улице в Колпино. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Меньше недели назад на этом газоне борщевик был уничтожен, а сегодня ростки сорняка уже поднялись на 15 см. пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Борщевик обосновался в Колпино год-два назад, после реконструкции Финляндской улицы. Семена сорняка оказались в ввезенном строителями грунте. Специалисты продолжают бороться с борщевиком в городе и области. Для этой цели в садово-парковых предприятиях создано 29 групп – 95 человек.

Ранее эксперты рассказали, чем опасен борщевик Сосновского.

Фото: gov.spb.ru