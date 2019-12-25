Власти Петербурга усилили работу по борьбе с борщевиком. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города 14 июля.
В этом году петербуржцы стали бить тревогу из-за расплодившегося борщевика. Обеспокоенные граждане призвали администрацию города активнее бороться с зеленым вредителем, и петербуржцы были услышаны.
Так, сегодня садовники предприятия "Красносельское" в третий раз за сезон выехали в Полежаевский парк, чтобы избавиться от борщевика. По словам специалистов, борщевик необходимо скашивать до его цветения, поскольку тот размножается семенами.
Методами борьбы с борщевиком и прекращением его дальнейшего распространения по-прежнему являются косьба, прополка и выкапывание одиночных растений.
пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
В этом году борщевик обнаружили в Пискаревском парке, на улице Десантников, на Петергофском шоссе, в Яблоновском саду, на проспекте Наставников, на набережной реки Смоленки, набережной Черной речки, в Луговом парке, в парке Авиаторов, на Зеленогорском шоссе. В июле борщевик заметили также на Волхонском шоссе, в Отдельном и Буферном парках в Пушкине, в Муринском парке, на Приморском шоссе в Приморском районе, в сквере Спасателей, на Малой Балканской и Софийской улицах.
Ранее эксперты рассказали, чем опасен борщевик Сосновского.
Фото: gov.spb.ru
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