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Власти Петербурга усилили работу по борьбе с борщевиком
Сегодня, 18:10
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Власти Петербурга усилили работу по борьбе с борщевиком

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На всех участках, где обнаруживается борщевик, садово-парковые хозяйства устраняют его в течение вегетационного периода с мая по октябрь.

Власти Петербурга усилили работу по борьбе с борщевиком. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города 14 июля. 

В этом году петербуржцы стали бить тревогу из-за расплодившегося борщевика. Обеспокоенные граждане призвали администрацию города активнее бороться с зеленым вредителем, и петербуржцы были услышаны.

Так, сегодня садовники предприятия "Красносельское" в третий раз за сезон выехали в Полежаевский парк, чтобы избавиться от борщевика. По словам специалистов, борщевик необходимо скашивать до его цветения, поскольку тот размножается семенами. 

Методами борьбы с борщевиком и прекращением его дальнейшего распространения по-прежнему являются косьба, прополка и выкапывание одиночных растений.

пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В этом году борщевик обнаружили в Пискаревском парке, на улице Десантников, на Петергофском шоссе, в Яблоновском саду, на проспекте Наставников, на набережной реки Смоленки, набережной Черной речки, в Луговом парке, в парке Авиаторов, на Зеленогорском шоссе. В июле борщевик заметили также на Волхонском шоссе, в Отдельном и Буферном парках в Пушкине, в Муринском парке, на Приморском шоссе в Приморском районе, в сквере Спасателей, на Малой Балканской и Софийской улицах. 

Ранее эксперты рассказали, чем опасен борщевик Сосновского.

Фото: gov.spb.ru

Теги: борщевик, борьба, власти петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Максимова Зоя
Сегодня 21:57

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