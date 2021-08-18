Садовники спасли дерево от гриба-паразита, найденного в сквере у ТЮЗа

Им оказался трутовик зонтичный.

Сотрудники садово-парковых предприятий спасли дерево от трутовика зонтичного, которого ранее петербуржцы нашли в сквере у Театра юного зрителя. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Трутовик считается съедобным грибом, однако для дерева он намного опаснее, нежели для человека. Поэтому специалисты сняли серно-желтый гриб, спилили больные ветви, очистили стволы дерева. Тем самым специалистам удалось продлить жизнь дерева.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург