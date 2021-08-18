  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Садовники спасли дерево от гриба-паразита, найденного в сквере у ТЮЗа
Сегодня, 15:31
116
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Садовники спасли дерево от гриба-паразита, найденного в сквере у ТЮЗа

0 0

Им оказался трутовик зонтичный.

Сотрудники садово-парковых предприятий спасли дерево от трутовика зонтичного, которого ранее петербуржцы нашли в сквере у Театра юного зрителя. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург"

Трутовик считается съедобным грибом, однако для дерева он намного опаснее, нежели для человека. Поэтому специалисты сняли серно-желтый гриб, спилили больные ветви, очистили стволы дерева. Тем самым специалистам удалось продлить жизнь дерева.

Ранее горожане заметили шампиньоны и сыроежки в центре Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: садовники, трутовик, тюз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии