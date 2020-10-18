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У ТЮЗа заметили съедобные грибы на дереве
Сегодня, 9:25
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У ТЮЗа заметили съедобные грибы на дереве

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Для дерева гриб является паразитом.

Петербуржец заметил в центре города на стволе и ветках дерева огромные грибы. По его словам, они растут в саду Театра юных зрителей.

Пользователи подсказали, что это трутовик. Они бывают разных видов, в данном случае — похож на серно-желтый. Гриб считается съедобным, но для деревьев выступает паразитом. Трутовик можно встретить с середины мая до конца сентября.

Трутовик серно-желтый. По вкусу напоминает курицу. В пищу годятся молодые грибы.

прокомментировал фото пользователь Александр.

Если гриб старые или вырос на хвойных деревьях, то он может быть опасен. 

Ранее горожане заметили шампиньоны и сыроежки в центре Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гриб, трутовик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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