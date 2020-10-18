У ТЮЗа заметили съедобные грибы на дереве

Для дерева гриб является паразитом.

Петербуржец заметил в центре города на стволе и ветках дерева огромные грибы. По его словам, они растут в саду Театра юных зрителей.

Пользователи подсказали, что это трутовик. Они бывают разных видов, в данном случае — похож на серно-желтый. Гриб считается съедобным, но для деревьев выступает паразитом. Трутовик можно встретить с середины мая до конца сентября.

Трутовик серно-желтый. По вкусу напоминает курицу. В пищу годятся молодые грибы. прокомментировал фото пользователь Александр.

Если гриб старые или вырос на хвойных деревьях, то он может быть опасен.

Ранее горожане заметили шампиньоны и сыроежки в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург