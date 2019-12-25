Удача сопутствовала любителям тихой охоты в лесах Ленинградской области на выходных

В минувшие выходные тихие охотники и грибники штурмовали леса Ленинградской области, и удача улыбнулась им во многих районах.

В Выборгском, Приозерском, Кировском и других местах охоты любители природы нашли богатый улов. Особенно повезло с малиной и голубикой.Кадры добычи 23 июля были активно публикованы в популярном сообществе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

В Выборгском районе, на границе с Финляндией, один из участников экспедиции обнаружил гриб с ножкой впечатляющей длины – целых 24 сантиметра! Татьяна, автор снимков, также отметила находку гриба с большой шляпкой, но из-за сухости в лесах новых грибов стало меньше.

Но не только грибами порадовала природа этим летом. Жители области также имеют повод для радости из-за обильного урожая ягоды. Например, под Киришами охотникам за ягодами улыбнулась удача, и им удалось набрать целые ведра малины.

Ранее сообщалось, что в лесах Ленобласти поспела морошка

Фото: ВКонтакте / "Грибы и грибники СПб" (Татьяна Барсова)

