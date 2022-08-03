В лесах Ленобласти поспела морошка

Ягода сначала краснеет, а позже наливается соком и желтеет.

Сегодня, 22 июля, биолог Павел Глазков сообщил, что в Ленобласти открыт сезон морошки.

Специалист отметил, что ягоду называют царской, северным апельсином, торфяной, моховой смородиной, болотным янтарем, царицей болот, арктической малиной.

Кроме того, Павел Глазков рассказал о примечательном свойстве морошки: она спеет "наоборот". Так, ягода сначала краснеет, а позже наливается соком и желтеет.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по парк / Павел Глазков