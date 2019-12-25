Урожай морошки в лесах Ленобласти бьёт рекорды после дождей

Несмотря на окончание сезона морошками, урожай ягоды во Всеволожском районе Ленобласти остаётся рекордным. Об этом сообщил биолог и Павел Глазков в своих соцсетях.
Специалист подчеркнул, что ягода уже немного перезрела, однако в таком состоянии ей тоже можно найти применение. Например — использовать для приготовления настоек.
Также Глазков напомнил, что морошку называют "царской ягодой" в связи с тем, что её любил император Петр I.
Ранее петербуржцам рассказали, где можно найти ежевику.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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