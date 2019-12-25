Урожай морошки в лесах Ленобласти бьёт рекорды после дождей

Как отметил биолог Павел Глазков, царская ягода немного переспела, но собирать её всё ещё можно.

Несмотря на окончание сезона морошками, урожай ягоды во Всеволожском районе Ленобласти остаётся рекордным. Об этом сообщил биолог и Павел Глазков в своих соцсетях.

Специалист подчеркнул, что ягода уже немного перезрела, однако в таком состоянии ей тоже можно найти применение. Например — использовать для приготовления настоек.

Также Глазков напомнил, что морошку называют "царской ягодой" в связи с тем, что её любил император Петр I.

Ранее петербуржцам рассказали, где можно найти ежевику.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков