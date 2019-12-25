Петербуржцам рассказали, где можно найти ежевику

В нашем регионе эта ягода встречается довольно редко.

Скоро под Петербургом поспеет очередная лесная ягода – ежевика. Когда и где искать необычную для этих широт ягоду, рассказал "Невским новостям" кандидат биологических наук, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Ежевика встречается в лесах Ленобласти, причем сразу в двух видах, сизую и несскую (костяника). Ягоды темно-фиолетового цвета созревают в конце августа или в начале сентября. Однако Павел Глазков посоветовал особенно не надеяться на богатый урожай.

Очень вкусная, ароматная, но ее мало у нас. Прямо собирать-собирать не получится, но попробовать поискать такую интересную для нашего региона ягоду стоит. Павел Глазков

По словам биолога, поискать ягоду можно на Карельском перешейке, в лесах Ленобласти. Ежевика чаще всего растёт на вырубках.

Ранее петербуржцам рассказали о полезных свойствах малины.

Фото: pixabay