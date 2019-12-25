Петербуржцам рассказали о полезных свойствах малины

Она помогает улучшать кожу, память и поддерживать здоровье сердца.

Малина – одна из самых полезных ягод, в ней можно найти и каротин, и множество витаминов, от C до E. Об этом петербуржцам рассказали специалисты Роспотребнадзора.

По словам специалистов Роспотребнадзора, благодаря антиоксидантам малина помогает избежать возрастных ухудшений памяти и способствует росту новых нервных клеток в головном мозге. Пищевые волокна и полифенолы в этой ягоде помогают снижать уровень сахара в крови, предотвращают его резкие скачки. Если регулярно, понемногу есть малину, можно поддержать здоровье сердца.

Также, малина подходит тем, кто следит за своей фигурой. Ягода богата витамином С, который действует как антиоксидант и улучшает выработку коллагена и нейтрализует негативное воздействие солнца на кожу.

Как выбирать малину в магазине

Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух. Перед покупкой потрясите коробку. Ягоды должны свободно перемещаться внутри. Если ягоды склеились – это признак того, что малину поразила плесень. После покупки малину лучше съесть быстрее, так как хранится она недолго.

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Фото: Piter.tv