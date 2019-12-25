Петербуржцам посоветовали пока не собирать чернику

Ягоды ещё не дозрели.

Несмотря на то, что внешне ягоды черники выглядят спелыми, до конца они еще не созрели. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" петербуржцам рассказал биолог Павел Глазков.

По словам биолога, нужно подождать еще 1-2 недели, чтобы черника набрала все свои уникальные природные свойства.

Плоды черники содержат большое количество витаминов (А, В1-В6, В9, К, С), макроэлементов (калий, магний, кальций, натрий, фосфор), микроэлементов (железо, марганец, медь, цинк, селен), дубильных веществ, сахаров, лимонную, яблочную, скорбиновую кислоты и каротин. Павел Глазков, биолог

Павел Глазков отметил, что сам он собирает чернику в середине августа.

Недавно в петербургских лесах начали расти лисички.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков