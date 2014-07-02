Синоптик рассказал, что в петербургских лесах начали расти лисички

При этом грибов ещё довольно мало.

Грибов в петербургских лесах пока мало, однако уже можно найти довольно много лисичек. Об этом в Telegram-канале рассказал главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Проверял в разных лесах. Быстро понял, что грибов нет, и решил пройти по грибницам лисичек. Александр Колесов

Колесов отметил, что лисички довольно маленькие, так как выросли недавно. И, если бы понедельник был не рабочим днём, то можно было бы вместо одного набрать три ведра лисичек.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.