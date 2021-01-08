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Движущийся гриб-слизевик найден под Выборгом
Сегодня, 19:17
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Движущийся гриб-слизевик найден под Выборгом

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К примеру, фулиго гнилостный в силах спрятаться в тень во время жаркой погоды или, наоборот, выбраться к солнцу.

На прошлой неделе, 16 июля, в лесу Выборгского района Ленобласти был обнаружен гриб-слизевик, имеющий свойство передвигаться, сообщает очевидец в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Слизевик относится к царству простейших одноклеточных. Грибоподобный организм способен самостоятельно передвигаться. К примеру, он в силах спрятаться в тень во время жаркой погоды или, наоборот, выбраться к солнцу. 

Встретила необычный гриб, нашла его настоящее название – фулиго гнилостный, вид слизевиков, входящий в род Фулиго семейства Физаровые. <…> известен под названиями "земляное масло" и "муравьиное масло". 

Очевидец

Примечательно, что человеку сложно заметить "ходьбу" слизевика, поскольку он делает это медленно и незаметно. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти стартовал сезон грибов и ягод.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб

Теги: выборгский район, вырос редкий гриб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Выборг,

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