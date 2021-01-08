Движущийся гриб-слизевик найден под Выборгом

К примеру, фулиго гнилостный в силах спрятаться в тень во время жаркой погоды или, наоборот, выбраться к солнцу.

На прошлой неделе, 16 июля, в лесу Выборгского района Ленобласти был обнаружен гриб-слизевик, имеющий свойство передвигаться, сообщает очевидец в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Слизевик относится к царству простейших одноклеточных. Грибоподобный организм способен самостоятельно передвигаться. К примеру, он в силах спрятаться в тень во время жаркой погоды или, наоборот, выбраться к солнцу.

Встретила необычный гриб, нашла его настоящее название – фулиго гнилостный, вид слизевиков, входящий в род Фулиго семейства Физаровые. <…> известен под названиями "земляное масло" и "муравьиное масло". Очевидец

Примечательно, что человеку сложно заметить "ходьбу" слизевика, поскольку он делает это медленно и незаметно.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти стартовал сезон грибов и ягод.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб