В Ленобласти начался сезон морошки

Сейчас урожай находится "в самом соку", а его объем в этом году выдался особенно щедрым.

В Ленинградской области стартовал сезон сбора морошки. Любители тихой охоты уже возвращаются с болот с полными корзинами янтарной ягоды. Геолог, детский педагог и краевед Алексей Коваль подтвердил, что сейчас урожай находится "в самом соку", а его объем в этом году выдался особенно щедрым.

Как рассказал сооснователь проекта "Палеопарк России", в регионе существуют настоящие морошковые болота, пейзажи которых по своей красоте почти не уступают северной тундре. Добраться до этих мест можно примерно за час езды от Петербурга, однако автомобили придется оставить на краю леса – дальше предстоит идти пешком по топкой болотистой местности.

Алексей Коваль предупредил, что сбор дикоросов нельзя назвать легкой прогулкой. Наслаждению природой активно мешают многочисленные слепни, но, по словам краеведа, богатый урожай сполна компенсирует все неудобства похода.

В лесах Ленобласти начался грибной сезон: грибники собирают полные корзины лисичек.

Видео: Telegram / Умом и молотком | Алексей Коваль

