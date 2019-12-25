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Сады и скверы Петербурга закрыли из-за ветра
Сегодня, 16:44
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Сады и скверы Петербурга закрыли из-за ветра

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Горожан просят быть внимательными, держаться подальше от деревьев и высоких конструкций.

В связи с усилением ветра в Петербурге закрывают сады и скверы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Порывы ветра в понедельник достигают 17 м/с. Садово-парковые предприятия будут оперативно устранять последствия стихии, в том числе убирать поваленные деревья с пешеходных зон и проезжей части.

Горожан просят быть внимательными, держаться подальше от деревьев и высоких конструкций. О подтоплениях, упавших деревьях и ветках можно сообщить по телефону 314-60-13.

МЧС: в Петербурге 4 октября также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 м/с.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, сады, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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