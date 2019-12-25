Сады и скверы Петербурга закрыли из-за ветра

В связи с усилением ветра в Петербурге закрывают сады и скверы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
Порывы ветра в понедельник достигают 17 м/с. Садово-парковые предприятия будут оперативно устранять последствия стихии, в том числе убирать поваленные деревья с пешеходных зон и проезжей части.
Горожан просят быть внимательными, держаться подальше от деревьев и высоких конструкций. О подтоплениях, упавших деревьях и ветках можно сообщить по телефону 314-60-13.
МЧС: в Петербурге 4 октября также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 м/с.
Фото: Piter.tv
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