В Петербурге 3 октября будет бушевать ветер

Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с.

В понедельник, 3 октября, в Петербурге ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели порекомендовали жителям не покидать дома при неблагоприятных климатических условиях. Горожан попросили убрать вещи с балконов. Не стоит передвигаться под неустойчивыми конструкциями, ходить под деревьями. Машину лучше оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев.

Ранее на Piter.tv: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября.

Фото: Piter.tv