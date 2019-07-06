  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 3 октября будет бушевать ветер
Сегодня, 19:24
49
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 3 октября будет бушевать ветер

0 0

Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с.

В понедельник, 3 октября, в Петербурге ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели порекомендовали жителям не покидать дома при неблагоприятных климатических условиях. Горожан попросили убрать вещи с балконов. Не стоит передвигаться под неустойчивыми конструкциями, ходить под деревьями. Машину лучше оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев. 

Ранее на Piter.tv: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, погода, прогноз погоды, сильный ветер, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии