Синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября

В понедельник выпадут осадки, дожди будут сильными.

В воскресенье, 2 октября, в Ленобласти ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром регион окутает туман. Днем термометры покажут +8...+13 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В понедельник выпадут осадки, дожди будут сильными. Специалисты предупредили об усилении ветра, порывы которого будут достигать 15-17 м/с.

Во вторник, 4 октября, тоже сохранится плохая погода. Осадки не покинут регион.

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Фото: Piter.tv