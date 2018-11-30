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Синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября
Сегодня, 17:38
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Синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября

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В понедельник выпадут осадки, дожди будут сильными.

В воскресенье, 2 октября, в Ленобласти ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром регион окутает туман. Днем термометры покажут +8...+13 градусов.  Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

В понедельник выпадут осадки, дожди будут сильными. Специалисты предупредили об усилении ветра, порывы которого будут достигать 15-17 м/с. 

Во вторник, 4 октября, тоже сохранится плохая погода. Осадки не покинут регион. 

Ранее на Piter.tv: Петербург готовится к зимней уборке.

Фото: Piter.tv

Теги: погода в ленобласти, природа, прогноз, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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