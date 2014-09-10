Петербург готовится к зимней уборке

Специалисты проверяют снегоуборочную технику и наполняют хранилище противогололедными материалами.

В Петербурге началась подготовка к зимней уборке снега. Дорожники оценивают состояние снегоуборочной техники и наполняют хранилище противогололедными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

На предприятие "Коломяжское" уже доставили 8 тыс. тонн соли. Кроме того, туда привезли 15,5 тонн песка. Материалы хранят в специальных ангарах, высота которых совпадает с высотой шестиэтажного дома.

Отметим, что в Петербурге на дорогах зимой можно увидеть соль (хлорид натрия), которую люди применяют в приготовлении пищи. Она же применяется для борьбы с гололедом.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в ближайшие два года появятся 27 новых школ и детских садов.

Фото: Piter.tv