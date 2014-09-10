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Петербург готовится к зимней уборке
Сегодня, 16:27
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Петербург готовится к зимней уборке

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Специалисты проверяют снегоуборочную технику и наполняют хранилище противогололедными материалами.

В Петербурге началась подготовка к зимней уборке снега. Дорожники оценивают состояние снегоуборочной техники и наполняют хранилище  противогололедными материалами. Об этом сообщили в  пресс-службе городского комитета по благоустройству. 

На предприятие  "Коломяжское" уже доставили 8 тыс. тонн соли. Кроме того, туда привезли 15,5 тонн песка. Материалы хранят в специальных ангарах, высота которых совпадает с высотой шестиэтажного дома.

Отметим, что в Петербурге на дорогах зимой можно увидеть соль (хлорид натрия), которую люди применяют в приготовлении пищи. Она же применяется для борьбы с гололедом.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в ближайшие два года появятся 27 новых школ и детских садов.

Фото: Piter.tv

Теги: дорожники, петербург, подготовка в зиме, смольный, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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