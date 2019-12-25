МЧС: в Петербурге 4 октября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 м/с

Петербуржцам напоминают, что во время непогоды необходимо убирать хозяйственные вещи со двора дома и балкона.

В Санкт-Петербурге во вторник, 4 октября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 октября в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 м/с.

Петербуржцам напоминают, что во время непогоды необходимо убирать хозяйственные вещи со двора дома и балкона. Рекомендуется поставить автомобиль в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv