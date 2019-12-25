В Луге высадили "Сад памяти" в честь погибших во время спецоперации военнослужащих

Участники молодежного форума "Ладога" создали "Сад памяти" в честь военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Памятное место появилась на центральной дороге пансионата "Зелёный Бор" в Луге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.
Всего на территории было высажено 15 туй. Как отметила заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западе Любовь Совершаева, необходимо помнить о современниках-защитниках родины.
Ранее мы сообщили о том, что дополнительный поезд в Симферополь отправится из Петербурга 24 сентября.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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