В Луге высадили "Сад памяти" в честь погибших во время спецоперации военнослужащих

В общей сложности участники молодежного форума "Ладога" высадили 15 деревьев.

Участники молодежного форума "Ладога" создали "Сад памяти" в честь военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Памятное место появилась на центральной дороге пансионата "Зелёный Бор" в Луге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Всего на территории было высажено 15 туй. Как отметила заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западе Любовь Совершаева, необходимо помнить о современниках-защитниках родины.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительный поезд в Симферополь отправится из Петербурга 24 сентября.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти