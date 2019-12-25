Дополнительный поезд в Симферополь отправится из Петербурга 24 сентября

Усиление сообщения Северо-Запада страны с Крымским полуостровом продлится до 10 октября. Билеты уже доступны.

В период с 24 сентября до 10 октября между Петербургом и Симферополем запустят по одному дополнительному поезду в день. Об этом сообщила пресс-служба "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).



Составы отправятся из Северной столицы в рамках усиления ж/д сообщения СЗФО с Крымским полуостровом. Также пассажиры смогут воспользоваться поездами для поездок в Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку и Джанкой.

Отправление с Московского вокзала будет осуществляться 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, а также 3 и 4 ноября. Затем, с 6 ноября по 10 декабря, поезда станут ежедневными. В Северную столицу из Симферополя можно будет уехать 26, 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29 и 30 октября. С 4 ноября по 10 декабря поезда также будут курсировать каждый день.

Блеты уже доступны в продаже.

Ранее мы сообщили о том, что между Петербургом и Таганрогом впервые запустили прямые поезда.

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