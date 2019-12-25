Между Петербургом и Таганрогом впервые запустили прямые поезда

Первый состав отправился в Северную столицу 30 августа в 7:40.

Во вторник, 30 августа, между Петербургом и Таганрогом запустили первое в истории прямое железнодорожное сообщение. Как передаёт ТАСС, состав стартовал из Ростовской области в Петербург в 7:40 со станции Таганрог-1.

Напомним, событие приурочено к 79-летию освобождения Таганрога от оккупации во время Великой Отечественной войны. По случаю открытия маршрута прошла торжественная церемония с участием гендиректора Федеральной пассажирской компании Владимира Пястолова и местными представителями власти. Руководитель упомянул, что до этого прямого ж/д сообщения между двумя городами никогда не было.

Маршрут будет ежедневным: с 1 сентября отправятся поезда из Петербурга, а с 3 сентября — из Таганрога.

В начале августа между Самарой и Петербургом запустили скоростной поезд.

Фото: Piter.TV