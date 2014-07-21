Между Самарой и Петербургом запустили скоростной поезд

Время в пути составит около 21 часа.

Между Петербургом и Самарой начал курсировать комфортабельный поезд. Первый рейс поезда № 63/64 отправился 5 августа, все билеты были раскуплены.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги показали, как выглядит поезд. В нем есть спальные вагоны, купейные вагоны и вагоны с сидячими местами. Внутреннее пространство оформили изображениями знакомых достопримечательностей российских регионов.

Поезд способен развивать скорость до 160 км/час. Время в поездке составляет 20 часов 50 минут.

Состав будет курсировать через день. Конечная остановка — Московский вокзал. Поезд также будет останавливаться в Сызрани, Саранске, Арзамасе, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Коврове, Владимире, Москве.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что между Петербургом и Геленджиком запустят автобусный маршрут.

Фото: ВКонтакте / Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"