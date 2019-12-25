Между Петербургом и Геленджиком запустят автобусный маршрут

С 12 августа из Северной столицы в Геленджик отправится первый междугородний автобус. Об этом сообщил петербургский Комтранс в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что выехать в Краснодарский край можно будет с автовокзала на набережной Обводного канала. Отправление будет осуществляться по пятницам в 23:00.
Обратный маршрут из Геленджика автобус будет следовать каждый понедельник в 16:00.
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Фото: Pxhere
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