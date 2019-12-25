В Таганрог запустят железнодорожный рейс из Петербурга

Стоимость билета на первый поезд составляет от 4 320 рублей.

Российские железные дороги запускают поезд из Петербурга в Таганрог. На данный момент добраться до южного города можно только с пересадкой.

В пресс-службе РЖД сообщили, что 30 августа поезд отправится в специальный рейс, приуроченный к 79-летию освобождения Таганрога от оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Купить билеты на него можно уже сейчас.

Затем поезд отправится по новому маршруту в сторону Таганрога 1 сентября, а в обратную сторону — 3 сентября. Предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве, Твери.

Вагоны оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами, а также адаптированы для маломобильных граждан.

В Петербург вернулся первый прямой автобус из Геленджика.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД