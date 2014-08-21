В Петербург вернулся первый прямой автобус из Геленджика

Остановки для отдыха и питания осуществлялись по графику.

В Петербург вернулся первый рейс, который проехал по маршруту Петербург – Геленджик. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

По словам Полякова, пассажирами стали 18 человек. Во время следования все прошло без курьезов. Остановки для отдыха и питания осуществлялись по графику. В адрес предприятия уже поступают отзывы о профессионализме экипажа и внимательности к пассажирам.

Ранее мы писали, что для экс-адвоката обвинение запросило 10 лет колонии за убийство отца.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков