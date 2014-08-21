Для экс-адвоката обвинение запросило 10 лет колонии за убийство отца

Незадолго до его задержания строители на Смоленской набережной нашли тележку, а в ней человеческие останки.

Петербургский суд выслушал мнение сторон по вопросу доказанности вины бывшего адвоката Алексея Генералова. Гособвинение оценило убийство отца подсудимого в 10 лет колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре прошлого года 36-летнего Генералова отправили за решетку. Незадолго до его задержания строители на Смоленской набережной нашли тележку, а в ней человеческие останки. Убийца упростил задачу по опознанию, в вещах был найден паспорт на имя Генералова-старшего, тоже бывшего адвоката.

Мужчины поспорили из-за квартирного вопроса, сын требовал оформить на него долю, а отец предложил поискать работу. Спор достиг апогея, когда в руках у Генералова-младшего оказался карабин "Вепрь". За Генераловым осталось последнее слово, после чего судьбу мужчины решит суд.

Фото: Piter.tv

